U-17-WM: Österreich rotiert und strebt den Sieg-Hattrick in Katar an

Natürlich wird personell rotiert. Diesen Luxus hat man sich mit den zwei Siegen gegen Saudi-Arabien und Mali und dem Aufstieg in die K.o.-Runde erarbeitet. "Wir werden die Achse schonen. Dennoch wollen wir unbedingt gewinnen", verrät Teamchef Hermann Stadler.

Umgekehrt ist es die Möglichkeit, jenen Spielern, die bisher nur auf der Bank saßen, Einsatzminuten zu geben. Im Laufe des Turniers wird man den gesamten Kader noch benötigen - gut, wenn alle auf Betriebstemperatur sind.