TV-Beben in Österreich: Canal+ sichert sich Exklusiv-Rechte für Europacup
Österreichs Fußballfans stehen vor einer spürbaren Veränderung: Ab der Saison 2027/28 wandern die Übertragungsrechte der Europa League und der Conference League exklusiv zu Canal+. Damit liegen sämtliche 342 Spiele bis einschließlich der Spielzeit 2030/31 beim Pay-TV-Anbieter.
Für Sky Sport Austria ist das ein herber Rückschlag. Der Sender hielt bislang den Großteil der Rechte an den beiden internationalen Klubbewerben und prägte über Jahre hinweg die Europacup-Abende im heimischen Fernsehen.
Kurzfristig bleibt jedoch noch alles beim Alten: In der laufenden sowie in der kommenden Saison zeigt Canal+ weiterhin das jeweils beste Spiel der UEFA Champions League am Mittwoch.
Ergänzt wird das Angebot durch die Top-Partie aus der Europa League oder Conference League in jeder Spielwoche. Darüber hinaus überträgt der Sender auch sämtliche Finalspiele dieser Wettbewerbe.
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