Fußball

TV-Beben in Österreich: Canal+ sichert sich Exklusiv-Rechte für Europacup

Ab der Saison 2027/28 werden die Europa League und Conference League exklusiv auf Canal+ übertragen. Das ist ein herber Rückschlag für Sky.
30.04.2026, 10:24

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FILE PHOTO: Logo of French TV channel 'Canal Plus' near Paris

Österreichs Fußballfans stehen vor einer spürbaren Veränderung: Ab der Saison 2027/28 wandern die Übertragungsrechte der Europa League und der Conference League exklusiv zu Canal+. Damit liegen sämtliche 342 Spiele bis einschließlich der Spielzeit 2030/31 beim Pay-TV-Anbieter.

Für Sky Sport Austria ist das ein herber Rückschlag. Der Sender hielt bislang den Großteil der Rechte an den beiden internationalen Klubbewerben und prägte über Jahre hinweg die Europacup-Abende im heimischen Fernsehen.

Canal+ zeigt alle Europacup-Finali und will in Österreich bleiben
UEFA Conference League - Rapid Vienna v Fiorentina

Die Conference League Spiele von Rapid und Co. sind künftig exklusiv auf Canal+ zu sehen

Kurzfristig bleibt jedoch noch alles beim Alten: In der laufenden sowie in der kommenden Saison zeigt Canal+ weiterhin das jeweils beste Spiel der UEFA Champions League am Mittwoch. 

Ergänzt wird das Angebot durch die Top-Partie aus der Europa League oder Conference League in jeder Spielwoche. Darüber hinaus überträgt der Sender auch sämtliche Finalspiele dieser Wettbewerbe.

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kurier.at, pres  | 

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