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Fußball

Bei Trump unerwünscht: Warum der Iran bei der WM nun in Mexiko wohnt

Laut Mexikos Präsidentin waren die Iraner in den USA unerwünscht und wohnen während der WM nun in Tijuana.
26.05.2026, 10:44

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Der offizielle WM-Ball

Der Grund für die nun geplante Verlegung des WM-Quartiers der iranischen Nationalmannschaft nach Mexiko war laut Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum die mangelnde Bereitschaft der USA, das Team aufzunehmen. "Die Vereinigten Staaten wollen nicht, dass die iranische Nationalmannschaft in den USA übernachtet", sagte die mexikanische Staatschefin. Laut Sheinbaum hat die FIFA Mexiko gefragt, ob es bereit wäre, die Iraner unterzubringen.

Die Antwort laute: "Ja, kein Problem, wir haben keinerlei Einwände", so die Staatschefin. Der neue Standort soll die an der Grenze zu den USA gelegene Stadt Tijuana werden, wie auch die FIFA bestätigte. Die Einzelheiten würden noch geprüft, sagte Sheinbaum. Ursprünglich sollte das Nationalteam des Irans in Tucson im US-Bundesstaat Arizona unterkommen.

Spielplan unverändert

Mehdi Tadsch, Präsident des iranischen Fußballverbandes, hatte als offiziellen Grund für die Verlegung des Quartiers die Entfernung nach Los Angeles genannt, wo der Iran seine ersten beiden Gruppenspiele gegen Neuseeland und Belgien bestreitet. Durch die Nähe des Quartiers zur US-amerikanischen Grenze betrage die Anreise nach Los Angeles nur eine knappe Stunde. Auch die Probleme im Zusammenhang mit Visa und der Einreise seien so weitestgehend geklärt, sagte der Verbandspräsident.

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Der Iran befindet sich seit Ende Februar in einem militärischen Konflikt mit den USA. Die Einreise der iranischen Nationalmannschaft in die Vereinigten Staaten hatte für Diskussionen gesorgt. Zuletzt hatten sich Vertreter des iranischen Fußballverbandes mit der FIFA in Istanbul getroffen, um über die WM-Teilnahme des Irans zu sprechen.

Fußball-WM Iran Donald Trump
Agenturen, AHei  | 

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