Triple-Sieger: Alex Ferguson hatte eine Nachricht für Pep Guardiola

Der erste Triumph in der Königsklasse für Man City nach mehreren vergeblichen Anläufen sei „eine große Erleichterung für uns alle“, gab Guardiola zu. Denn dadurch höre nun die ewige Fragerei nach dem Premierensieg auf. „Dieses Finale in diesem Jahr stand in den Sternen.“

Cupsieg emotionaler?

Dass der Henkelpokal auch für ihn selbst wichtig ist, weil in den vergangenen Jahren Zweifel an seinen Trainer-Qualitäten in großen Spielen aufgekommen waren, wollte Guardiola nicht bestätigen. Er sei „unglaublich zufrieden“ und fühle sich „okay“ - viel mehr aber angeblich nicht: „Ehrlich gesagt, war ich nach dem Sieg im FA Cup gegen Manchester United aufgewühlter.“