"Traurig": Boateng besuchte kranken Sohn und wurde bestraft

Boateng räumte auf dem Online-Portal von Bild ein, dass es ein Fehler gewesen sei, den Verein nicht über seine Fahrt zu informieren. Er habe in dem Moment aber nur seinen Sohn im Kopf gehabt. Ansonsten zeigte der 31-Jährige wenig Verständnis für die Geldstrafe: "Wenn ein Sohn seinen Vater ruft, dann fahre ich natürlich noch los, egal zu welcher Uhrzeit!" Für seinen Sohn nehme er jede Strafe in Kauf. "Ich möchte den Vater sehen, der in so einem Moment nicht losfährt, um an der Seite seines vierjährigen Sohnes zu sein. Wenn es dafür dann eine Strafe gibt, dann Respekt. Ich finde das traurig", sagte Deutschlands Fußballer des Jahres 2016.