Mit 38: Ikone aus England wechselt nach Italien
Jamie Vardy sucht in der italienischen Serie A eine neue Herausforderung und stürmt für Cremonese.
Der englische Fußballprofi Jamie Vardy spielt künftig für Cremonese. Das gab der italienische Klub am Montag bekannt. Damit beginnt für den 38-jährigen Stürmer ein neues Kapitel, nachdem seine 13-jährige Ära bei Leicester City im Mai zu Ende gegangen war. Vardy unterschrieb demnach einen Vertrag bis Juni nächsten Jahres mit einer Verlängerungsoption, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
Vardy hatte in seinem 500. und letzten Spiel für Leicester in der vorletzten Runde sein 200. Tor für den Klub erzielt. Der Engländer war wie Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs Teil der Leicester-Mannschaft, die 2016 unter dem italienischen Trainer Claudio Ranieri sensationell den Premier-League-Titel gewonnen hatte.
Kommentare