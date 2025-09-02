Mit 38: Ikone aus England wechselt nach Italien

Der englische Fußballprofi Jamie Vardy spielt künftig für Cremonese. Das gab der italienische Klub am Montag bekannt. Damit beginnt für den 38-jährigen Stürmer ein neues Kapitel, nachdem seine 13-jährige Ära bei Leicester City im Mai zu Ende gegangen war. Vardy unterschrieb demnach einen Vertrag bis Juni nächsten Jahres mit einer Verlängerungsoption, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.