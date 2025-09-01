Von der Austria zu Sturm: Maurice Malone steht kurz vor Wechsel

Seit Monaten bemüht sich Sturm Graz um die Dienste von Austria-Stürmer Maurice Malone. Nun dürfte sich ein Durchbruch in den Verhandlungen abzeichnen.

Laut KURIER-Informationen soll Malone der Austria knapp 2 Millionen Euro einbringen und wäre damit nach Dominik Fitz der zweite Transfer, der den Veilchen hilft, das Budget zu sanieren.