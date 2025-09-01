Von der Austria zu Sturm: Maurice Malone steht kurz vor Wechsel
Nach knapp über einem Jahr bei der Wiener Austria zieht es Maurice Malone zu Meister Sturm Graz. Die Ablösesumme soll knapp 2 Millionen Euro betragen.
Seit Monaten bemüht sich Sturm Graz um die Dienste von Austria-Stürmer Maurice Malone. Nun dürfte sich ein Durchbruch in den Verhandlungen abzeichnen.
Laut KURIER-Informationen soll Malone der Austria knapp 2 Millionen Euro einbringen und wäre damit nach Dominik Fitz der zweite Transfer, der den Veilchen hilft, das Budget zu sanieren.
Malone von Austria zu Sturm: Morgen soll Medizincheck erfolgen
Wie Sky berichtet, soll bereits morgen der Medizincheck erfolgen. Malone wurde erst im Sommer nach einjähriger Leihe fest vom FC Basel verpflichtet. Nach 48 Einsätzen für die Veilchen (16 Tore, 7 Vorlagen) scheint die Zeit des 25-Jährigen in der Bundeshauptstadt vorbei zu sein.
Mit der Verpflichtung von Malone reagieren die Grazer auf den Abgang von Böving nach Mainz.
