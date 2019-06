Trainerfriedhof Bundesliga: Sturm trennt sich von Mählich

Mit Heiko Vogel war Sturm Graz in die Saison 2018/'19 gegangen, mit Roman Mählich wurde diese am Sonntag mit der Europacup-Qualifikation beendet. Trotz des Erreichen des Saisonziels wird der Cupsieger des Jahres 2018 mit einem neuen Trainer in die Saison gehen. Das vermeldete die Kleine Zeitung am Mittwoch. Die Trennung wurde in der Vorstandssitzung am Dienstagabend beschlossen. Eine offizielle Stellungnahme von Sturm gibt es allerdings noch nicht.

Der 47-jährige Mählich bestätigte aus dem Urlaub auf Sardinien: "Ja, es stimmt! Ich bin nicht mehr Trainer von Sturm." Von ihm wurde seitens des Vorstandes keine Stellungnahme über den Verlauf der Saison angefordert. "Nein, meine Sicht auf die abgelaufene Saison war nicht gefragt", sagte Mählich weiter.