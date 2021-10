Trainer Struber ist mit New York auf Play-off-Kurs in der MLS

Trainer-Legionär Gerhard Struber ist in den USA im Moment schwer zu stoppen. Der Salzburger feierte in der Nacht zum Sonntag mit seinen New York Red Bulls den vierten Sieg in Serie.

Das 2:1 bei Columbus Crew war die bereits achte Partie ohne Niederlage für das Team des Österreichers. Damit sind die Red Bulls auch erstmals in dien Play-off-Rängen. Aktuell liegt man auf Platz sechs der Eastern Conference.

Vier Spiele sind im Grunddurchgang noch zu spielen. Nächste Woche geht es gegen D.C. United, einen direkten Konkurrenten, der aktuell nur zwei Punkte hinter den New Yorkern liegt.