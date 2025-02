Tragödie beim FC Bayern: Talent wurde für hirntot erklärt

Die Lage sei laut der Ärzte aber aussichtslos, wie spanische Medien auch mit Verweis auf Guos Bruder berichteten. Guo hatte sich den Verbandsangaben zufolge am vergangenen Donnerstag beim Trainingsspiel gegen RC Alcobendas in Madrid verletzt und das Bewusstsein verloren . Laut spanischen Medien soll der Innenverteidiger bei einem Zweikampf von einem Gegenspieler mit dem Knie am Kopf getroffen worden sein. Daraufhin sei es laut Ärzten zu einer schweren Hirnblutung gekommen.

Am vergangenen Samstag traf schließlich die Familie des Kickers ein. Guo soll nun per Flugzeug zur weiteren Behandlung nach China ausgeflogen werden. „Wir sind über diesen Unfall zutiefst traurig und werden nicht aufgeben, solange es noch Hoffnung gibt“, schrieb der Verband in seiner Mitteilung weiter. Guo galt als großes Talent und spielte zuletzt in der U19-Mannschaft von Beijing Guoan in der Jugendliga der chinesischen Superleague. Dort wurde er laut Medienberichten zum besten Spieler gewählt. Guo Jiaxuan war Teil von Bayern-Nachwuchsprogramm 2023 schaffte er den Sprung in das U17-Nationalteam Chinas. Im selben Jahr trainierte er außerdem in der FC Bayern World Squad, einer aus internationalen Talenten unter 19 Jahren zusammengestellten Mannschaft des Rekordmeisters. Derzeit leitet Ex-Bayern-Stürmer Roy Makaay das Team.