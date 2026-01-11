Fußball

Nach Chukwuani: Meister Sturm droht der nächste herbe Verlust

Geht er im Sommer? Tomi Horvat soll auf die Insel
Laut Sky-Informationen soll Tomi Horvat zu Bristol wechseln. Es soll bereits Gespräche über einen Transfer im Sommer geben.
Von Harald Ottawa
11.01.26, 21:12

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Sturm Graz droht ein herber Verlust. Nach Sky-Informationen soll Tomi Horvat vor einem Wechsel in die Championship (2. Liga) zu Bristol City stehen. Beide Vereine dürften bereits mit Gesprächen begonnen haben – dieser soll aber erst im Sommer über die Bühne gehen.

Transfer-Ticker: Wechsel von Chukwuani nach Glasgow ist fix

Bei Bristol City steht der Salzburger Gerhard Struber an der Seitenlinie, der Horvat aus seiner Zeit als Bundesliga-Trainer gut kennt. Erst vergangene Saison hatte der zweifache Meister seinen Vertrag bei den Steirern erst verlängert. 

"Zauberer" Tomi Horvat soll Sturms Standardfragen beantworten

Der mittlerweile 26-jährige Horvat kam 2022 zu den Grazern und holte dabei vier Titeln. 

Mehr zum Thema

SK Sturm Graz Bundesliga
kurier.at, hot  | 

Kommentare