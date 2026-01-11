Nach Chukwuani: Meister Sturm droht der nächste herbe Verlust

Sturm Graz droht ein herber Verlust. Nach Sky-Informationen soll Tomi Horvat vor einem Wechsel in die Championship (2. Liga) zu Bristol City stehen. Beide Vereine dürften bereits mit Gesprächen begonnen haben – dieser soll aber erst im Sommer über die Bühne gehen.

Bei Bristol City steht der Salzburger Gerhard Struber an der Seitenlinie, der Horvat aus seiner Zeit als Bundesliga-Trainer gut kennt. Erst vergangene Saison hatte der zweifache Meister seinen Vertrag bei den Steirern erst verlängert.