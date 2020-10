Testspiel-Absage: AS Monaco will nicht nach Salzburg reisen

Meister Salzburg hätte die Länderspielpause eigentlich für ein Testmatch nutzen wollen. Doch das für Freitag geplante Duell mit dem AS Monaco findet nun doch nicht statt.

Der Grund sind die aktuellen Corona-Entwicklungen in Frankreich und in Österreich. Erst am Sonntag war bekannt geworden, dass drei Salzburger positiv auf Covid-19 getestet wurden.