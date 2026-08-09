WSC-Coach Seper mit Lob für siegloses Mattersburg

Von Fabio Tartarotti



Es war bislang ein harter Wiedereinstieg in die dritthöchste Spielklasse Österreichs, für den Mattersburger SV 2020. Nur eine einzige Niederlage mussten die erfolgsverwöhnten Mattersburger vorige Saison in der Burgenlandliga einstecken. Zwei Wochen nach Start der Ostliga sind es bereits doppelt so viele. Nach zwei schwierigen Partien gegen den amtierenden Meister Gloggnitz und einen nach Neuaufstellung hochmotivierten Wiener Sport-Club findet sich der burgenländische Aufsteiger auf dem vorletzten Tabellenrang, hat sich seinen Platz in der Liga aber bereits verdient. So sieht das zumindest der neue Sport-Club-Trainer Daniel Seper. Der gebürtige Oberwarter fand nach seinem Sieg im Pappelstadion lobende Worte für den Gegner.

„Es wurde das erwartet harte Spiel gegen Mattersburg. Wir haben verdient gewonnen, aber in der zweiten Hälfte war Mattersburg die bessere Mannschaft, das muss man schon sagen. So wie wir, versuchen auch sie von ihrer Spielanlage her einen gepflegten, schönen Fußball zu etablieren, anstatt nur auf Standards und zweite Bälle zu setzen. Das traut sich nicht jeder in unserer Liga und das muss man anerkennen.“

Auch wenn der MSV noch auf den ersten Sieg wartet, sieht Seper den Verein nicht im Abstiegskampf.

„Mattersburg wird eine stabile Rolle in der Liga spielen, davon bin ich überzeugt. Um die Meisterschaft mitzuspielen, dafür wird es wohl nicht reichen, für einen Abstiegskandidaten ist das Team aber zu gut aufgestellt.“