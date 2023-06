Superstar Messi zur Barca-Absage: "Rückkehr war nicht möglich"

Eine Rückkehr in anderer Form zu den Katalanen könne sich Messi für die Zukunft aber durchaus vorstellen. "Ich weiß nicht, wann oder was, aber ich hoffe, dass ich eines Tages etwas zum Verein beitragen und helfen kann, denn es ist ein Verein, den ich liebe, wie ich immer gesagt habe", erklärte Messi, der sich auch mit dem Gedanken anfreunden könne, irgendwann mit seiner Familie in Barcelona zu leben.