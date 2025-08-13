Nach 2:0-Führung: Danso und Tottenham verspielen den Super Cup

Tottenham hatte sich viel vorgenommen für den UEFA Super Cup, in dem der Europa-League-Sieger traditionell den amtierenden Champions-League-Gewinner herausfordert. Die Engländer, die im Vorjahr eine durchwachsene Saison durchlebten, wo es in der Liga so gar nicht laufen wollte, aber der lang ersehnte Titel im Europacup geholt wurde, starteten motiviert in das Match in Udine – mit ÖFB-Verteidiger Kevin Danso in der Startelf.

Die Londoner gingen kurz vor der Pause durch Van de Ven verdient in Führung (39.). Auch in Hälfte zwei ging es in dieser Tonart weiter. Romero erhöhte kurz nach dem Seitenwechsel auf 2:0 (48.).