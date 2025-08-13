Nach 2:0-Führung: Danso und Tottenham verspielen den Super Cup
Tottenham hatte sich viel vorgenommen für den UEFA Super Cup, in dem der Europa-League-Sieger traditionell den amtierenden Champions-League-Gewinner herausfordert. Die Engländer, die im Vorjahr eine durchwachsene Saison durchlebten, wo es in der Liga so gar nicht laufen wollte, aber der lang ersehnte Titel im Europacup geholt wurde, starteten motiviert in das Match in Udine – mit ÖFB-Verteidiger Kevin Danso in der Startelf.
Die Londoner gingen kurz vor der Pause durch Van de Ven verdient in Führung (39.).
Auch in Hälfte zwei ging es in dieser Tonart weiter. Romero erhöhte kurz nach dem Seitenwechsel auf 2:0 (48.).
Comeback
Als schon alles danach aussah, dass Tottenham nach dem Europa-League-Titel gleich den nächsten holen würde, zeigte PSG-Trainer Luis Enrique ein glückliches Händchen. Die Joker Lee Kang-in und Goncalo Ramos kamen in Minute 67 und 77 und trafen in der 85. bzw 94. Spielminute. In der vorletzten Minute der Nachspielzeit zwangen die Pariser die Londoner direkt in das Elfmeterschießen. Verlängerung gibt es in diesem Bewerb nicht.
Bei den Penaltys setzte sich am Ende Paris durch. Vitinha (PSG) und Mathys Tel (Tottenham) verschossen. Den Penalty vom Torschützen Van de Ven hielt Donnarumma-Ersatz Chevalier im PSG-Tor. Eine wichtige Parade, immerhin hatte der Franzose beim zweiten Gegentor nicht gut ausgesehen.
