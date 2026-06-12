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Südkorea gegen Tschechien live: So steht es beim WM-Spiel
Südkorea und Tschechien starten in der Nacht auf Freitag (4 Uhr/ live ORF) in die WM 2026. Verfolgen Sie hier das Spiel.
Der Startschuss für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist gefallen. In der Nacht auf Freitag startet auch für die beiden anderen Teams aus der Gruppe A das WM-Abenteuer. Um 4 Uhr (live ORF) trifft Südkorea auf Tschechien.
Austragungsort ist das Estadio Akron in der mexikanischen Stadt Guadalajara.
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
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