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Fußball-WM 2026

Südkorea gegen Tschechien live: So steht es beim WM-Spiel

Südkorea und Tschechien starten in der Nacht auf Freitag (4 Uhr/ live ORF) in die WM 2026. Verfolgen Sie hier das Spiel.
12.06.2026, 02:00

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International Friendly - Austria v South Korea

Der Startschuss für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist gefallen. In der Nacht auf Freitag startet auch für die beiden anderen Teams aus der Gruppe A das WM-Abenteuer. Um 4 Uhr (live ORF) trifft Südkorea auf Tschechien.

Gegner und Spielorte: Was Österreich in Amerika erwartet

Austragungsort ist das Estadio Akron in der mexikanischen Stadt Guadalajara.

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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