Sturm zurück im Training: "Gefühlt wie Sechs-, Siebenjährige"

Einen Tag nach den meisten anderen Bundesliga-Klubs ist auch Sturm Graz am Samstag in das erste Mannschaftstraining während der Corona-Pandemie eingestiegen. Nach zwei PCR-Tests, zuletzt am Donnerstag, gab es am Freitag das Grüne Licht: Alle Tests waren negativ. Coach Nestor El Maestro versammelte erstmals seit 10. März wieder das gesamte Team zum Training.

Davor hatte Klubarzt Maximilian Kerl die Mannschaft noch einmal gesundheitlich instruiert und das Team auch auf die Vorreiterrolle in der Gesellschaft hingewiesen. Insgesamt rund 30 Personen haben sich auf dem Trainingsplatz in Messendorf eingefunden und waren mit viel Spaß dabei.