Nächster Transfer für Sturm? BW-Linz-Leistungsträger Seidl steht ante portas

Sturm Graz arbeitet weiter emsig am Kader für die Saison 2026/2027. Jürgen Hei l und Goalie Ammar Helac kamen aus Hartberg, Verteidiger Petar Petrovic aus Serbien. Auch am Transfer des Altacher Verteidigers Mohamed Ouédraogo wird gearbeitet. Nun dürfte ein Mittelfeldspieler kommen, der Transfer kurz vor dem Abschluss stehen.

Wie die "OÖN" berichteten, hat der 23-jährige Offensivspieler Simon Seidl bereits den Medizincheck in beim Vizemeister absolviert. Die offizielle Vorstellung des Leistungsträgers von BW Linz könnte noch am Donnerstag erfolgen. Seidl zählte beim Absteiger in der abgelaufenen Saison zu den Lichtblicken, erzielte insgesamt neun Tore. Sein Vertrag bei BW wäre bis 2027 gelaufen. Pikant: Bruder Matthias Seidl, der seit 2023 bei Rapid agiert, war ebenfalls schon Thema bei Sturm. Auch dies wäre ein Transfer mit Weitblick.

Problemzone Angriff

Wie es im Angriff aussieht, wo die Grazer zuletzt die größten Probleme hatten, ist noch offen. Simon Wlodarczyk und Amady Camara, zuletzt verliehen, könnten wieder in Graz stürmen. Beide zeichneten sich zuletzt im Ausland weniger aus. Zumindest sollte nach Belmin Beganovic auch Leon Grgic bald wieder einsatzfähig sein.