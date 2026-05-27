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Fußball

Blick ins Ländle: Sturm angelt nach dem nächsten Altach-Spieler

Mit Mohamed Ouédraogo soll ein weiterer Verteidiger bei Sturm Graz landen, wie Sky berichtet.
Harald Ottawa
27.05.2026, 08:20

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Im Visier: Mohamed Ouédraogo (rechts)

Nach Paul Koller, der bereits im Winter kam, ist Vizemeister Sturm am nächsten Altach-Verteidiger dran. Die Grazer wollen Mohamed Ouédraogo an die Mur lotsen, wie Sky berichtet. Es soll bereits erste Gespräche mit dem Linksverteidiger und Altach gegeben haben. Ein Spieler, den Ex-Altach-Trainer Fabio Ingolitsch natürlich kennt. 

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Der 23-Jährige zählte zu den Leistungsträgern beim Bundesliga-Neunten. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte Ouédraogo 29 Einsätze in der  Liga und überzeugte dabei nicht nur defensiv, sondern auch offensiv mit vier Toren und einem Assist.

Fest steht: In der Verteidigung sind die Grazer gut aufgestellt, zuletzt wurde auch der 20-jährige serbische Innenverteidiger Petar Petrovic geholt. Zudem kamen Mittelfeldmotor Jürgen Heil und Goalie Ammer Helac von Hartberg. 

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