Blick ins Ländle: Sturm angelt nach dem nächsten Altach-Spieler

Nach Paul Koller, der bereits im Winter kam, ist Vizemeister Sturm am nächsten Altach-Verteidiger dran. Die Grazer wollen Mohamed Ouédraogo an die Mur lotsen, wie Sky berichtet. Es soll bereits erste Gespräche mit dem Linksverteidiger und Altach gegeben haben. Ein Spieler, den Ex-Altach-Trainer Fabio Ingolitsch natürlich kennt.

Der 23-Jährige zählte zu den Leistungsträgern beim Bundesliga-Neunten. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte Ouédraogo 29 Einsätze in der Liga und überzeugte dabei nicht nur defensiv, sondern auch offensiv mit vier Toren und einem Assist.

Fest steht: In der Verteidigung sind die Grazer gut aufgestellt, zuletzt wurde auch der 20-jährige serbische Innenverteidiger Petar Petrovic geholt. Zudem kamen Mittelfeldmotor Jürgen Heil und Goalie Ammer Helac von Hartberg.