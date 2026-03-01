Sturm Graz sucht nach Konstanz, Salzburg will eine Serie ausbauen

Meister Sturm Graz ist unter Trainer Fabio Ingolitsch weiter um Konstanz bemüht. Sieg und Niederlage wechselten sich zuletzt immer ab. Getreu dem Gesetz der Serie müssen die Grazer Fans vor dem Duell mit dem Wolfsberger AC wieder bangen. Die Kärntner sind gegen Sturm schon fünf Duelle unbesiegt, feierten dabei drei Siege. Auch diesmal helfen den „Wölfen“ nur drei Zähler, um im Rennen um die Meistergruppe noch irgendwie mitzumischen. Sturm steht schon fix in den Top sechs. Ingolitsch erwartete „einen echten Fight“ mit vielen Duellen. Otar Kiteishvili und Jusuf Gazibegovic sind aufgrund muskulärer Probleme fraglich. Beim WAC droht Alessandro Schöpf wegen Muskelproblemen auszufallen. Trainer Ismail Atalan erhielt zuletzt Rückendeckung von Dietmar Riegler, der Klubchef nahm die Spieler in die Pflicht. Atalan hofft auf mehr Effizienz. „Wir sind vor dem Tor nicht konkret und klar genug.“ Im Training setzte Atalan deshalb einen Schwerpunkt auf das Offensivspiel.

Klare Statistik Nach dem fulminanten ersten Auftritt unter Daniel Beichler will Salzburg nachlegen. Der schon fix in der Meistergruppe stehende Tabellenführer hat nach dem 5:1 in Linz mit Hartberg ein Defensivbollwerk zu Gast. Die fünftplatzierten Oststeirer sind noch mittendrin im Rennen um die Top sechs, haben gegen Salzburg aber eine Horror-Statistik vorzuweisen: In 22 Duellen setzte es bei zwei Unentschieden 20 Niederlagen. Beichler hakte sein Debüt rasch ab. „Wir wollen dort weitermachen, wo wir angefangen haben. Der Grundtenor muss sein, dass wir uns alle Dinge massiv erarbeiten müssen, uns nichts geschenkt wird“, sagte der 37-Jährige.