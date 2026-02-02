Abgänge bei Sturm Graz: Auch der Zauberer ist weg

Es hatte sich abgezeichnet: Championship-Klub Bristol City wollte Sturm-Star Tomi Horvat ursprünglich erst im Sommer ablösefrei auf die Insel holen. Nun verpflichtet der Verein von Trainer Gerhard Struber den slowenischen Zauberer von Sturm Graz schon jetzt. Die Steirer profitieren: Dadurch ist eine Ablöse fällig. Sturm verliert aber einen absoluten Leistungsträger mit dem man vier Titel holte.

Weg ist auch der Deutsche Tim Oermann. Der Innenverteidiger, der eher selten überzeugende konnte, wurde von Stammverein Leverkusen aus dem Leihvertrag gekauft. Beide Transfers passierten auf den letzten Drücker. Sowohl in England, als auch in Deutschland schließt das Transferfenster am Montag. In Österreich ist dies erst am 6. Februar der Fall. Vor allem ein Stürmer sollte noch geholt werden.