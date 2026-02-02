Fußball

Abgänge bei Sturm Graz: Auch der Zauberer ist weg

Mit Tomi Horvat und Tim Oermann verliert Sturm Graz zwei Leistungsträger
Der kriselnde Meister Sturm Graz verliert zwei Leistungsträger: Tomi Horvat und Tim Oermann wechseln ins Ausland.
Von Harald Ottawa
02.02.26, 20:03

Es hatte sich abgezeichnet: Championship-Klub Bristol City wollte Sturm-Star Tomi Horvat ursprünglich erst im Sommer ablösefrei auf die Insel holen. Nun verpflichtet der Verein von Trainer Gerhard Struber den slowenischen Zauberer von Sturm Graz schon jetzt. Die Steirer profitieren: Dadurch ist eine Ablöse fällig. Sturm verliert aber einen absoluten Leistungsträger mit dem man vier Titel holte.

Sturm nach Cup-Aus: "Hinterfragen, welche Spieler die richtigen sind"

Weg ist auch der Deutsche Tim Oermann. Der Innenverteidiger, der eher selten überzeugende konnte, wurde von Stammverein Leverkusen aus dem Leihvertrag gekauft. Beide Transfers passierten auf den letzten Drücker. Sowohl in England, als auch in Deutschland schließt das Transferfenster am Montag. In Österreich ist dies erst am 6. Februar der Fall. Vor allem ein Stürmer sollte noch geholt werden.

