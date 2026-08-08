Weiper, Weiper: Sturm feiert in Überzahl den ersten Sieg

Zweiter Spieltag, erster Sieg in der Bundesliga für Sturm . Die Grazer taten sich im Steirer-Derby in Hartberg jedoch lange Zeit schwer. Erst als der Favorit in Überzahl agierte, bog er doch noch auf die Siegerstraße, Konstantin Schopp war mit Gelb-Rot vom Platz geflogen (60.). Matchwinner war Joker Nelson Weiper mit einem Doppelpack (69., 81.). Die Assists zu den beiden Treffern steuerte jeweils Simon Seidl bei – er wurde ebenfalls erst in der zweiten Hälfte eingewechselt.

Während Hartberg unter Coach Markus Schopp weiter ohne Zähler da steht, übernahm Sturm mit jetzt vier Punkten zumindest vorübergehend die Tabellenführung. Gleichzeitig war es auch eine gelungene Generalprobe für Dienstag. Da kommt in der dritten CL-Quali-Runde Fenerbahce Istanbul zum Rückspiel. Die Grazer müssen ein 0:2 aufholen.

Eine besondere Partie war es für Jürgen Heil. Das Hartberger Urgestein wurde vor der Partie geehrt, lief dann in Sturm-Dress erstmals gegen Hartberg auf. Am Anfang taten er und seine neuen Kollegen sich jedoch schwer, Hartberg hielt gut dagegen. Die Wende brachte erst der Platzverweis von Trainersohn Schopp. Zudem bewies Sturm-Coach Fabio Ingolitsch ein goldenes Händchen. Die Wechselspieler Weiper und Seidl sollten am Ende den Unterschied ausmachen.