Bewegende Sturm-Doku: Jubel und Tränen auf dem Weg zum Meistertitel

Wo Sturm draufsteht, ist Sturm drin. Und wie! Selten sieht man ein erfolgreiches Team so hautnah wie in diesen bewegten Bildern, die bewegen. Die Dokuserie „Champions. Aus dem Sturm geboren.“ liefert hautnahe Einblicke in die Saison 2024/25, zeigt die Emotionen auf dem Weg zum zweiten Meistertitel in Folge.

Im Grazer Annenhof wurde das "Meisterstück" am 13. November abends präsentiert. Vier der neun Episoden wurden gezeigt. Ursprünglich war es als Champions-League-Dokumentation geplant, geworden sind es neun Teile über die gesamte Saison mit der spannenden finalen Phase der Meisterschaft, die für die Steirer mit dem fünfen Meistertitel endete.

Hauptverantwortlich waren Projektleiter David Ferk und Benjamin Koglbauer. Dem Duo ist es gelungen, Jubel und Tränen einzufangen und perfekt in Form zu bringen zu zeigen, was in der Kabine vorging, wie Siege und Niederlagen verarbeitet wurden und wie sich die Mannschaft in den Pausen pushte. „Es sind authentische, emotionale und intensive Bilder einer Saison, die alles andere als selbstverständlich war. Mein großer Dank gilt unserem Produktionsteam, das mit viel Leidenschaft und Feingefühl ein Werk geschaffen hat, das den Spirit von Sturm Graz perfekt einfängt“, sagt Wirtschafts-Geschäftsführer Thomas Tebbich.