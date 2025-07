Vor Sturms Auftakt: Leichte Verwirrung um eine mögliche Nummer 1

In Linz beginnt’s. Der Meister selbst hat am Freitag beim LASK die Ehre, die 52. Bundesliga-Saison zu eröffnen (20.30, ORF 1 live).

Und wieder muss Sturm Graz in die Fremde. Die jüngsten zwei Saisonen trat man jeweils an Sonntagen in Wien an – und fuhr mit unterschiedlicher Gefühlslage wieder nach Hause. 2023 siegte man bei der Austria 3:0, im Vorjahr war man beim 0:1 gegen Rapid noch gut bedient.