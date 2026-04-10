Bitter für den Tabellenführer: Sturm-Youngster fällt mehrere Wochen aus

Dieser Ausfall trifft Bundesliga-Leader Sturm im ungünstigstem Moment. Filip Rozga wird nicht nur im Steirer-Derby gegen Hartberg am Sonntag (14.30 Uhr, Sky) fehlen, sondern mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Die Saison läuft noch bis zum 17. Mai - Sturm führt mit vier Punkten Vorsprung die Liga an.

Beim 19-jährigen Polen wurde bei einer MR-Untersuchung eine muskuläre Verletzung im Oberschenkel diagnostiziert. Rozga zog sich die Verletzung im Training zu. In den vergangenen Monaten wurde der technisch extrem versierte polnische Teamspieler immer mehr zum Leistungsträger.

Eine gute Nachricht gibt es auch für die Grazer. Dafür wird der Torschützenlisten-Führende Otar Kiteishvili in die Startelf zurückkehren. „Er kann enge Spiele mit magischen Momenten entscheiden“, sagt Trainer Fabio Ingolitsch.