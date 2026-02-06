Fußball

Vor Transferschluss: Sturm holt routinierten Verteidiger

Vallci im Dress von Salzburg
Laut Sky verstärkt Sturm Graz mit dem Ex-Salzburger Albert Vallci die Verteidigung. Der gebürtige Voitsberger spielte lange für Salzburg.
Von Harald Ottawa
06.02.26, 11:32

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Meister Sturm verstärkt laut Sky die Verteidigung. Albert Vallci soll nach 3,5 Jahren beim FC St. Gallen nach Österreich zurückkehren. Sein Vertrag mit dem Schweizer Erstligisten wurde nach Sky-Infos aufgelöst. Vallci ist demnach ablösefrei. 

Abgänge bei Sturm Graz: Abschied eines Zauberers und einer Legende

Der 30-jährige Vallci, der sich bereits in Graz befinden soll, ist in der Defensive variabel einsetzbar. In der Bundesliga absolvierte er bisher insgesamt 61 Pflichtspiele für Red Bull Salzburg und Wacker Innsbruck.

In seiner Zeit mit bei den „Bullen“ gewann der gebürtige Voitsberger dreimal in Folge (2019-2021) das Double. Durch einen Achillessehnenriss konnte er von März 2021 bis Mai 2022 kein Spiel absolvieren. Nach seinem Comeback folgte im Sommer 2022 der Wechsel nach St. Gallen.

Mehr zum Thema

SK Sturm Graz Bundesliga
kurier.at, hot  | 

Kommentare