Kader verstärkt: Meister Sturm darf auf zwei "Neue" setzen

Die Form passt, nun könnte Sturm noch ein bisschen stärker. Vor dem Duell mit Blau-Weiß am Sonntag in Linz (14.30, Sky) kehrten zwei Leistungsträger im Training zurück.

Vor allem die Rückkehr von Adnan Malic ist besonders bedeutend, weil der Meister dort leichte Probleme hatte. Zuletzt musste der der gelernte Innenverteidiger Tim Oermann auf diese Position ausweichen. Malic machte auch in der Champions League auf dieser Position bereits eine gute Figur. Malic hatte acht Spiele wegen einer Knochenmarksschwellung verpasst.