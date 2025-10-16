Kader verstärkt: Meister Sturm darf auf zwei "Neue" setzen
Die Form passt, nun könnte Sturm noch ein bisschen stärker. Vor dem Duell mit Blau-Weiß am Sonntag in Linz (14.30, Sky) kehrten zwei Leistungsträger im Training zurück.
Vor allem die Rückkehr von Adnan Malic ist besonders bedeutend, weil der Meister dort leichte Probleme hatte. Zuletzt musste der der gelernte Innenverteidiger Tim Oermann auf diese Position ausweichen. Malic machte auch in der Champions League auf dieser Position bereits eine gute Figur. Malic hatte acht Spiele wegen einer Knochenmarksschwellung verpasst.
Und auch eine Neuerwerbung konnte beim Training begrüßt werden. Der Franzose Axel Kayombo, der im Sommer aus Basel kam, ist eine weitere Bereicherung für den Angriff. Bereits in der Vorbereitungszeit hatte sich der 19-Jährige für höhere Aufgaben empfohlen, dann verletzte er sich am Sprunggelenk.
