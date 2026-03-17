Mitten im Aufwärtstrend: Bitterer Ausfall bei Meister Sturm

Nach zwei Siegen und einem Aufwärtstrend gibt es bei Meister Sturm einen Dämpfer: Die Steirer müssen mehrere Wochen auf Angreifer Belmin Beganovic verzichten.

Der 21-Jährige zog sich beim 5:2-Sieg bei der Wiener Austria nach einem Foul eine schwere Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zu, wie der Meister bekannt gab. Beganovic erzielte für die Grazer in bisher 14 Einsätzen in der Bundesliga drei Tore und bereitete drei weitere vor.

Dennoch darf Sturm mit Optimismus auf das Heimspiel gegen Salzburg am Freitag (19.30, Sky) blicken. Die Leistungen passten zuletzt, sieht man von der ersten Hälfte bei der Austria ab. Vor allem Otar Kiteishvili ist wieder in Hochform und auch die Stürmer, allen voran Seedy Jatta zeigten zuletzt steigende Form. In Hinblick auf den Ausfall von Beganovic besonders wichtig.