Fußball

Mitten im Aufwärtstrend: Bitterer Ausfall bei Meister Sturm

Sturm-Angreifer Belmin Beganovic zog sich beim 5:2-Erfolg bei der Wiener Austria eine schwere Bänderverletzung zu und fällt länger aus.
Harald Ottawa
17.03.2026, 17:02

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Verletzte sich in Wien: Belmin Beganovic

Nach zwei Siegen und einem Aufwärtstrend gibt es bei Meister Sturm einen Dämpfer:  Die Steirer müssen  mehrere Wochen auf Angreifer Belmin Beganovic verzichten. 

Nach einer starken Hälfte kassiert die Austria gegen Sturm ein Debakel

Der 21-Jährige zog sich beim 5:2-Sieg bei der Wiener Austria nach einem Foul eine schwere Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zu, wie der Meister bekannt gab. Beganovic erzielte für die Grazer in bisher 14 Einsätzen in der Bundesliga drei Tore und bereitete drei weitere vor. 

Dennoch darf Sturm mit Optimismus auf das Heimspiel gegen Salzburg am Freitag (19.30, Sky) blicken. Die Leistungen passten zuletzt, sieht man von der ersten Hälfte bei der Austria ab. Vor allem Otar Kiteishvili ist wieder in Hochform und auch die Stürmer, allen voran Seedy Jatta zeigten zuletzt steigende Form. In Hinblick auf den Ausfall von Beganovic besonders wichtig. 

SK Sturm Graz
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