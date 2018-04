Sturm feiert einen klaren Sieg zum Meister-Jubiläum

Die Grazer bekamen bald die Kontrolle über die Partie, Alar scheiterte an Kuster, Maresic sorgte mit einem traumhaften Volley zwar für kein Tor, aber für Begeisterung. In der 28. Minute wurden die steirischen Sturm-Läufe belohnt, nach einem Befreiungsschlag von Koch setzte sich Jantscher gegen Höller durch und Deni Alar traf zur Führung. Erstmals in dieser Saison gelang Sturm gegen Mattersburg das 1:0. Nur sechs Minuten später war es wieder Alar, der auf 2:0 stellte, nachdem die Burgenländer den Ball nicht aus der Gefahrenzone befördern konnten. Kurz vor der Pause verhinderte Kuster Alars dritten Treffer.