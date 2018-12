Bundesliga: Sturm dreht nach der Pause auf

Wenn der Favorit gefährlich wurde, dann aber gleich im Doppelpack. In Minute 25 fand Maresic mit einem weiten Pass die Solospitze: Eze nahm den Ball an und zog aus der Drehung ab. Abgefälscht von Scherzer klatschte der Ball an die Stange. Eine Minute später kam Eze nach einem Aiwu-Fehler zum nächsten Volley – drüber.

In Minute 38 prüfte Zulj aus der Distanz Admira-Tormann Leitner. Knapp danach gab es den dritten Eze-Volley, wieder drüber.

Mit der letzten Aktion vor der Pause wackelte der „Mählich-Riegel“ erstmals. Sahanek setzte einen Freistoß aus 25 Metern sehenswert an die Stange. Roman Mählich ist der erste Trainer seit Baumeister im Jahr 2006, der die ersten drei Spiele zu null beenden konnte.

In Minute 64 jubelten die 7000 Fans – aber nur verhalten, denn Linienrichter Stangl schoss mit der Fahne nach oben. Doch Schiedsrichter Muckenhammer hatte den Überblick: Der Pass kam von Hjulmand, also nicht von einem Mitspieler. Fabian Koch verwertete sicher – 1:0.

Zum fünften Mal in Folge gelangen Sturm gegen die Admira mindestens zwei Treffer: Zuerst ließ Sahanek Peter Zulj ziehen, dann versetzte der Teamspieler alle drei Admira-Innenverteidiger. Der Schuss ins Eck zum 2:0 schloss das Traumtor in Minute 73 ab. Joker Huspek legte Joker Hosiner noch den Schlusspunkt auf (93.).