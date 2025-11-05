Der Fall Stripfing: Kein Match gegen Amstetten, Anzeige durch die Bundesliga

Der Vorstand der Fußball-Bundesliga hat beim Senat 5 Anzeige auf Entzug der Zulassung eingebracht, gab die Liga am Mittwoch per Aussendung bekannt.

„Es wird angestrebt, das erstinstanzliche Verfahren bis Ende nächster Woche abzuschließen“, teilte die Bundesliga mit. Die Bundesliga entschloss sich zu diesem Schritt, nachdem der Verein aus dem Marchfeld „entgegen der mündlichen Ankündigung ... bis dato keine Erklärung über die freiwillige Zurücklegung der Zulassung“ übermittelt habe, so die Liga.

Ein Entzug bzw. Wettbewerbsausschluss würde bedeuten, dass alle Spiele des SV Stripfing in dieser Saison annulliert und aus der Wertung genommen werden. Schriftlich informiert hat der Verein die Liga, dass die Mannschaft zu dem am Freitag angesetzten Meisterschaftsspiel der 2. Liga beim SKU Amstetten nicht antreten wird.