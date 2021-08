Strafsenat: Klagenfurt-Kapitän Gkezos für zwei Spiele gesperrt

Bundesliga-Aufsteiger Austria Klagenfurt muss in den Spielen gegen Hartberg und Austria Wien auf Kapitän Kosmas Gkezos verzichten. Der Abwehrchef wurde am Montag vom Strafsenat nach seiner Roten Karte wegen rohem Spiels für drei Spiele, davon eines bedingt auf sechs Monate, gesperrt. Zudem fehlen wird dem Klub im nächsten Spiel Nicolas Wimmer, der beim 0:4 gegen die Admira am Samstag ebenfalls mit Rot (Verhinderung einer offensichtlichen Torchance) vom Platz geflogen war.

In der zweiten Liga fasste Lafnitz-Stürmer Nicolas Meister für rohes Spiel ebenfalls eine 3-Spiele-Sperre (davon 1 bedingt) aus.