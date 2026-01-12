Sexuelle Belästigung? Schwere Vorwürfe gegen deutschen Europameister

Es kam durchaus überraschend, als Sportvorstand Stefan Kuntz (63) den HSV mit Jahresbeginn verlassen hat. Offiziell wurden familiäre Gründe als Ursache für die Trennung angegeben. Doch es dürfte viel mehr dahinter stecken, wie jetzt nach und nach ans Licht kommt.

Die deutsche Bild-Zeitung berichtete, dass Vorwürfe der sexuellen Belästigung Grund für die Trennung gewesen sein sollen. Kuntz äußerte sich via Instagram dazu: "Erst einmal möchte ich sagen, dass mich die Vorwürfe hart treffen. Klar ist: Ich weise diese Vorwürfe entschieden zurück." Er habe "im Sinne meiner Familie und aller mir nahestehenden Personen" seine Anwälte eingeschaltet. Diese sollten laut Kuntz "gegen diese falschen Vorwürfe und Vorverurteilungen" vorgehen.

Darauf reagierte jetzt sein ehemaliger Arbeitgeber. Der HSV widersprach Kuntz mittels Aussendung: "Im Dezember 2025 sind an den Aufsichtsrat der HSV Fußball Management AG Vorwürfe eines schwerwiegenden Fehlverhaltens von Stefan Kuntz herangetragen worden. Der Aufsichtsrat hat gemäß seiner Verantwortung sofort nach Kenntnisnahme der Vorwürfe mit Unterstützung spezialisierter externer Anwälte die Aufklärung der Vorfälle eingeleitet. Nach sorgfältiger Prüfung und der Erkenntnis, dass die Vorwürfe glaubhaft sind, hat der Aufsichtsrat umgehend entschieden, eine schnellstmögliche Trennung von dem Vorstandsmitglied anzustreben."