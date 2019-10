Stefan Effenberg hat einen neuen Job

Es war in den letzten Jahren ruhig geworden um Stefan Effenberg. Seit seinem Kurz-Gastspiel als Trainer des SC Paderborn (2015/'16) war die deutsche Fußballlegende nur in Fußball-Talkshows und -Diskussionsrunden am Ball.

Nun hat Effenberg eine neue Aufgabe: Der 51-Jährige wird Manager Sport beim KFC Uerdingen. Dieser Traditionsklub spielte einst in der Bundesliga, doch die erfolgreichen Zeiten sind längst vorbei. Mittlerweile findet sich der Klub aus Krefeld in der dritten deutschen Liga wieder. Und auch dort spielen die Uerdinger eine untergeordnete Rolle und befinden sich im Abstiegskampf.