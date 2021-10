St. Pölten feiert den nächsten Sieg in der 2. Liga

Der SKN St. Pölten kommt nach einem verkorksten Saisonstart immer besser in die Gänge. Die Niederösterreicher feierten am Freitag in der zehnten Runde der 2. Fußball-Liga einen 3:1-Auswärtserfolg gegen die Juniors OÖ, fuhren damit ihren dritten Pflichtspiel-Sieg in Serie ein und verließen die Abstiegsränge. Amstetten besiegte den Kapfenberger SV 3:0, die Young Violets verloren daheim gegen den SV Horn 1:3 und Rapid II setzte sich bei Vorwärts Steyr mit 5:2 durch.

In Pasching ging St. Pölten durch Thomas Salamon in Führung (32.). Marco Sulzner sorgte für den Ausgleich der Juniors (55.), doch Bernd Gschweidl (71.) und Deni Alar (80.) fixierten den Sieg für den SKN, der sich zumindest vorerst an die zehnte Stelle schob. Allerdings liegt der Bundesliga-Absteiger nach Verlustpunkten gerechnet schon 17 Zähler hinter Spitzenreiter Austria Lustenau, der im Abendspiel beim FC Dornbirn antrat.