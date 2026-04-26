Nach einer anständigen Leistung in der Herbstsaison hatte die Sportunion Mauer seit der Winterpause Schwierigkeiten, Fahrt aufzunehmen. Nur zwei Siege aus zehn Spielen konnte der Wiener Stadtliga-Meister von 2024 bislang in der Rückrunde mitnehmen und fand sich plötzlich am zwölften Rang der Tabelle, nur einen Platz vor den fünf potentiell abstiegsgefährdeten Platzierungen.

Völlig unerwartet gelang den Liesingern nun der Befreiungsschlag gegen Aufsteiger SV Donau, der seinerseits Titelambitionen für diese Saison hatte. Hinter einem Doppelpack von Radostits, sowie Treffern von Gromov und Stifter konnte Mauer einen verdienten Auswärtssieg in Kaisermühlen einfahren und damit ihr tabellarisches Punktepolster ausweiten. Die SVD verlor durch die bittere Niederlage den Anschluss an die Topgruppe und muss ihre Hoffnungen auf einen Regionalliga-Meistertitel wohl bis zur nächsten Saison ad acta legen.