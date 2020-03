Kogler: Verschiebung der Fußball-EM als "Sieg der Vernunft"

ÖFB-Nationalspieler Valentino Lazaro sah es ähnlich: "Diese Entscheidung war zu erwarten und ich finde sie auch richtig. In dieser für uns außergewöhnlich schwierigen Zeit steht nicht der Fußball, sondern die Gesundheit, der Zusammenhalt und die Rücksichtnahme innerhalb unserer Gesellschaft im Vordergrund."

Infantino akzeptierte Entscheidung

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die Verlegung der Fußball-EM 2020 und der Copa America 2020 in den Sommer 2021 akzeptiert. Wie der Schweizer am Dienstag mitteilte, soll die neue Club-WM des Weltverbandes deshalb verschoben werden, entweder ans Jahresende 2021 oder sogar ins Jahr 2022 oder 2023. Eine Entscheidung soll zu einem späteren Zeitpunkt getroffen werden.

"Wenn mehr Klarheit herrscht", sagte Infantino, der für Mittwoch eine Telefonkonferenz einberief. Außerdem kündigte der FIFA-Boss eine Spende in Höhe von zehn Millionen US-Dollar (rund 9,1 Millionen Euro) an die Weltgesundheitsorganisation WHO zur Bekämpfung der Coronavirus-Krise an. "Die Welt steht vor einer beispiellosen gesundheitlichen Herausforderung und es ist eindeutig eine globale und kollektive Reaktion erforderlich", sagte Infantino.