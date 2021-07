Spaniens EM-Aus gegen Italien: Was noch für einen großen Titel fehlt

Die spielerische Dominanz mündete auch in einem klaren Plus an großen Chancen. Beim aussagekräftigen Wert an „Expected Goals“, einer Kennzahl, die anhand der Distanz der Schüsse, des Winkels sowie der übrigen Verteidiger zwischen Ball und Tor berechnet wird und damit die Qualität der Torchancen ausdrückt, lagen die Spanier mit 1,53 klar vor den Italienern (0,77).

Auch bei den puren Schüssen (15:7) an sich lagen die Spanier voran, und das positive Verhältnis an Rückeroberungen des Balles (81:72) belegt auch, wie herzhaft die Mannschaft von Luis Enrique nach Ballverlusten ins Gegenpressing ging an diesem Abend.

Angesichts der Spielidee des spanischen Fußballs, die darauf ausgelegt ist, die Gegner mittels Dominanz müde zu spielen, muss man sagen: Der Weg des Teamchefs stimmt. Am Ziel ist man freilich noch nicht. Warum es trotz der Überlegenheit in vielen Punkten nicht gelungen ist, in 120 Minuten ein Tor mehr zu schießen als der Gegner, könnte sich aus einer anderen Statistik herauslesen lassen. Nur drei der 15 spanischen Schüsse – also mickrige 20 Prozent – gingen auch aufs Tor. Eine schwache Ausbeute, die mitunter auch mit der Auswahl des Personals zu tun gehabt haben dürfte.