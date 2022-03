Spanischer Clasico: Real steuert auf Titel zu, Barca unter Siegzwang

Bei Real ist Carlo Ancelotti spätestens seit dem umjubelten Aufstieg über Paris Saint-Germain ins Viertelfinale der Champions League unumstritten. Der Italiener steuert auf seinen ersten Meistertitel in Spanien zu. In seiner Heimat hat Ancelotti mit Milan (2004), in England mit Chelsea (2010), in Frankreich mit PSG (2013) sowie in Deutschland mit Bayern München (2017) bereits Meisterschaften bejubelt. Einen Favoriten für den Clasico wollte Reals Routinier Toni Kroos trotz der Tabellenlage nicht ausmachen. "Man kann nicht sagen, dass eine Mannschaft mehr Qualität hat als die andere. Es sind zwei sehr gute Teams und es kommt immer auf die Tagesform an", mutmaßte der Deutsche.