Nur nicht Argentinien: Warum für Spanien Platz eins so wichtig ist

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Österreich im Sechzehntelfinale auf Spanien trifft, sicher ist das jedoch nicht. Der Zweite aus der ÖFB-Gruppe J bekommt es mit dem Ersten der Gruppe H zu tun. Noch ist Österreich aber nicht Zweiter – und Spanien nicht Gruppensieger. Denn in Gruppe H gilt vor dem letzten Spieltag: Alles ist möglich, aber nix is fix!

Spanien geht als Favorit ins Duell mit Uruguay. Mit einem Sieg wäre das Team von Luis de la Fuente Gruppensieger, mit einem Remis wohl auch. Bei einer Niederlage könnte der Weltmeister von 2010 aber sogar bis auf Rang drei zurückrutschen. Vollgas lautet also die Devise – zumal man einem Sechzehntelfinale gegen Argentinien aus dem Weg gehen will. Der Titelverteidiger wartet auf den Zweitplatzierten der Gruppe H. „Wir wollen die Gruppe als Erster abschließen, es liegt an uns“, stellte Verteidiger Aymeric Laporte klar. Er weiß aber auch, dass die Urus „all in“ gehen werden, den Südamerikanern droht im Falle einer Niederlage sogar das Aus.

Spanische Flügelzange

Die spanischen Fans dürfen sich zum ersten Mal bei dieser WM von Beginn an auf ihre Flügelzange freuen. Lamine Yamal ist laut Teamchef De la Fuente wieder fit für 90 Minuten, und auch Nico Williams wird in der Startelf erwartet.

Im Parallelspiel trifft Kap Verde auf Saudi-Arabien, der Sieger steigt auf. Kap Verde kann theoretisch sogar noch Gruppenerster werden. Und wäre damit ein möglicher ÖFB-Gegner.