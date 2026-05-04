Spanischer Klub spielte mit 70-jährigem Tormann

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Ein 70 Jahre alter Torhüter hat in Spanien ein kleines Stück Fußball-Geschichte geschrieben. Ángel Mateos wurde beim CD Colunga im Heimspiel gegen CD Praviano (0:2) unter großem Applaus von Anfang an eingesetzt und avancierte damit nach Medienberichten zum wohl ältesten aktiven Spieler der Tercera Federación, der fünften Spielklasse des Landes. Die Fachzeitung Marca sprach von einem "historischen" Ereignis.

"Ich bin so nervös wie bei meinem Debüt", hatte Mateos wenige Tage vor dem Match in Interviews eingeräumt. Die Ankündigung des ungewöhnlichen Einsatzes sorgte in ganz Spanien und über die Grenzen des Landes hinaus für Aufsehen. Es gab viele Medienberichte und unzählige Kommentare im Netz.