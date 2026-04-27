Brutalo-Goalie: Tormann verpasste Gegenspieler einen Faustschlag

Mit einem Ausraster hat der argentinische Tormann Esteban Andrada von Real Saragossa in Spanien für Aufsehen gesorgt. Beim 0:1 im Zweitliga-Abstiegsduell bei SD Huesca verlor der 35-Jährige nach einem Platzverweis die Nerven und schlug den gegnerischen Kapitän Jorge Pulido mit einem Faustschlag nieder.

Die Situation ereignete sich in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte. Andrada zeigte sich reumütig, bat Pulido um Verzeihung und akzeptierte die Konsequenzen.