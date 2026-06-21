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Fußball-WM 2026

Spanien gegen Saudi-Arabien live: So steht es beim WM-Spiel

Spanien steht nach dem peinlichen 0:0 zum Auftakt in die Fußball-WM 2026 gegen Kap Verde schon unter Zugzwang. Gegen Saudi-Arabien (18 Uhr/ live ServusTV) muss ein Sieg her.
21.06.2026, 17:00

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Nach dem peinlichen 0:0 zum Auftakt in die Fußball-WM 2026 gegen Kap Verde muss Spanien liefern. Zwar gab sich der Trainer betont gelassen, doch Druck und Erwartung in der Heimat sind groß. Die Sportzeitung Marca rechnete bereits die torlosen WM-Minuten vor, fast 300 sind es mittlerweile.

Das Ziel von Saudi-Arabien, erstmals seit 1994 wieder die K.-o.-Runde zu erreichen, hat die Auswahl von Georgios Donis nach dem 1:1 gegen Uruguay weiter vor Augen – angesichts der Gruppenkonstellation wäre eine (deutliche) Niederlage aber nur schwer zu verkraften.

Anpfiff ist um 18 Uhr (live ServusTV).

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