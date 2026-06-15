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Fußball-WM 2026

Spanien gegen Kap Verde live: So steht es beim WM-Spiel

In der Gruppe H der Fußball-WM 2026 treffen um 18 Uhr (live ServusTV) Titel-Mitfavorit Spanien und die Kap Verde aufeinander.
15.06.2026, 17:00

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Nach dem Titel bei der EM 2024 in Deutschland zählt Spanien auch bei der Fußball-WM 2026 zu den Mitfavoriten. Der erste Gegner in der Gruppe H ist Kap Verde. Der afrikanische Inselstaat qualifizierte sich erstmals für eine WM-Endrunde. Anpfiff ist um 18 Uhr (live ServusTV).

Gegner und Spielorte: Was Österreich in Amerika erwartet

Austragungsort ist das Atlanta Stadium (USA).

Verfolgen Sie hier das Spiel live:

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