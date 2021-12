Später Lockruf aus den USA für Sturm-Routinier Jakob Jantscher

Der Sportchef von Sturm arbeitet vorausschauend. Im Fall Kronberger könnte es aber schneller gehen als geplant. Laut KURIER-Informationen hat ein absoluter Schlüsselspieler der Offensive großes Interesse erweckt: Ein Klub aus den USA will Jakob Jantscher verpflichten.

15 Tore plus 14 Assists in 29 Pflichtspielen dieser Saison zeigen, wie wichtig Jantscher ist. Ob der 32-Jährige mit Erfahrungen von Russland bis zur Türkei in der MLS noch ein letztes großes Abenteuer wagen will?