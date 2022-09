Sonntag: Duell der Krisenklubs Altach und Rapid und zwei Derbys

Der Sonntag steht vor allem im Zeichen von Derbys. Auch der WAC ist überaus schwach in die Saison gestartet, setzte aber vergangenes Wochenende mit dem 3:1 bei der WSG Tirol ein Ausrufezeichen. Heute soll der Trend im Heimspiel gegen Austria Klagenfurt fortgesetzt werden. „Das Arbeiten nach einem Sieg ist immer leichter mit den Jungs“, erklärte der deutsche WAC-Coach Robin Dutt.

Fünf Pflichtspiele in Folge gewonnen, darunter vier in der Liga: Der LASK ist zum Beginn der neuen Saison so richtig im Siegesrausch. Im Oberösterreich-Duell mit der SV Ried wollen die Athletiker am Sonntag (17.00 Uhr) den positiven Trend fortsetzen und damit fix auch weiterhin an der Tabellenspitze thronen. „Das sind immer solche Spiele, wo man im Vorfeld nicht sagen kann, wie sie ausgehen werden. Wir haben als Tabellenführer viel zu verlieren, trotzdem können wir mit dem Druck umgehen“, weiß LASK-Trainer Didi Kühbauer.