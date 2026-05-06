Bauchgefühl statt Strategie: Wie der ÖFB mit seinen Frauen umgeht

Der ÖFB hat einen neuen Teamchef präsentiert. Lars Söndergaard soll das Frauen-Team doch noch zur WM 2027 nach Brasilien führen. Ein bekannter Name und ein Trainer mit viel Erfahrung sowohl im Männer- als auch im Frauenfußball. Klingt doch gut, oder? Das wird sich auch Peter Schöttel gedacht haben. Doch was hat sich der Sportdirektor des ÖFB gedacht, als er – wie aus dem Nähkästchen – erzählt hat, wie es dazu kam? „Ich habe nur mit dem Lars gesprochen“, sagte der 59-Jährige. Er habe sich eine zweite, externe Meinung über das Frauen-Nationalteam einholen wollen. „Das hat sich dann in eine Richtung entwickelt, wo man gemerkt hat, dass es passen könnte“, so Schöttel. Klingt nach ganz viel Bauchgefühl und wenig Strategie. Keine Spur von einem Auswahlverfahren oder einer Shortlist mit drei Top-KandidatInnen.

Das ist in etwa so, als würde man beim Kauf eines neuen Autos das erstbeste nehmen, weil man sich nicht die Zeit dazu nehmen will, auch noch andere Probe zu fahren. Ganz viel Zeit Dabei wäre Zeit genug gewesen. Fakt ist: Dass man sich von Alexander Schriebl trennen wird, wusste man im ÖFB spätestens nach einer erschreckenden Leistung in Slowenien am 7. März – also seit mehr als acht Wochen. Im Fußball ist das eine halbe Ewigkeit, die man hätte nützen müssen. Im Interesse der Sportöffentlichkeit und der eigenen Partner und Sponsoren kann es nur sein, bei Personalentscheidungen dieser Tragweite keine Mühen zu scheuen.