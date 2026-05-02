Wieder keine Tore in St. Pölten: Admira nach Derby im Titelrennen out

4.770 Fans kamen nach St. Pölten zum NÖ-Derby, das war Rekord in der NV-Arena gegen die Admira.

Das spannende Titelrennen in der 2. Liga sorgte für ein fast volles Haus. Tore gab es allerdings – wieder – nicht zu sehen.

Die dritte Nullnummer in Folge für den SKN verabschiedet die Admira de facto aus dem Meisterkampf.

St. Pölten muss die ausstehenden Spiele in Kapfenberg und gegen Wels gewinnen – und dann auf weitere Lustenauer Ausrutscher hoffen.