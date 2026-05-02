NÖ-Derby im Titelkampf der 2. Liga mit Fan-Rekord in St. Pölten

Ein Highlight zur Primetime: So wie in der obersten Spielklasse zeichnet sich auch die 2. Liga durch besondere Spannung im Titelkampf aus. Die Admira konnte sich mit einem Last-Minute-Sieg gegen die Sturm-Talente wieder ran schieben. Drei Spiele vor Schluss betrug der Rückstand vor Beginn der 28. Runde auf den SKN zwei Punkte und Lustenau war auch nur drei Zähler entfernt. In St. Pölten gab es zuletzt für die Südstädter immer etwas zu holen: Der SKN trifft am Samstag ab 20 Uhr (ORF Sport+ live) tatsächlich auf einen Angstgegner. Und das ausgerechnet im NÖ-Derby, das sich in den vergangenen Jahren für die Fangruppen der beiden Vereine zum mit Abstand brisantesten Spiel des Jahres entwickelt hat.

„Torsperre beenden“ „Wir wollen die Torsperre und diese Unserie beenden. Und das werden wir auch“, kündigt Cem Sekerlioglu an. Was der SKN-Trainer damit meint?

Seit bereits 340 Minuten warten die St. Pöltner auf einen Treffer. Mit den Nullnummern gegen Liefering und den FAC konnte nach der 0:3-Abfuhr in Lustenau zumindest ein Absturz in der Tabelle verhindert werden. Und die Unserie betrifft die Admira: Fünf Partien endeten gegen die Rivalen sieglos, in den vergangenen zehn Derbys gab es nur einen Erfolg der St. Pöltner.