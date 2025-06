Nach Pleite gegen PSG: Coach Inzaghi verlässt Inter Mailand

Drei Tage nach der 0:5-Demütigung im Finale der Champions-League gegen Paris Saint-Germain haben sich Trainer Simone Inzaghi und Inter Mailand "einvernehmlich" getrennt , wie der Club am Dienstag mitteilte. Wie unter anderem Sky Sport Italia und die "Gazzetta dello Sport" vermeldeten, soll der 49-jährige Inzaghi das Angebot des saudischen Klubs Al-Hilal angenommen haben, bei der Club-WM am 22. Juni Gegner von Salzburg.

Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete, Inzaghi werde noch in dieser Woche einen Dreijahresvertrag bei Al-Hilal unterschreiben. Dieser sehe ein "riesiges Gehalt" vor. In den Medien war zuletzt von einem Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro pro Saison die Rede gewesen. Laut "Gazzetta dello Sport" fliegt Inzaghi am Wochenende in die USA, wo die Club-WM steigt. Dem Italiener gerüchteweise folgen könnte sein nunmehriger Ex-Spieler Marko Arnautovic. Der ÖFB-Teamstürmer wird ebenfalls mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.